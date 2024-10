Gewerbe Entfelden feierte 100. Geburtstag

Als der Präsident des Gewerbevereins Entfelden, Eabian Tobler, das Programm des Abends verlass, kündigte er das Ende der Veranstaltung «so gegen Mitternacht» an. Das löste an den Tischen ein Schmunzeln aus, denn alle wussten, wenn das Entfelder Gewerbe eine so schöne Gelegenheit hat zusammen zu feiern und sich im gemütlichen Rahmen auszutauschen, dann darf es auch etwas später werden.