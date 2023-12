Gospelchor «Gospel Groove»: Gesucht werden Sängerinnen und Sänger jeden Alters

Das Repertoire des «Gospel Groove» Chors umfasst Gospel und Spirituals. Für Neues und Herausforderndes ist Chorleiterin Ramona Welti jederzeit offen. Der Weg zu einem gelungenen Konzert führt über regelmässige Proben. Diese finden von September bis Mai jeden zweiten Freitag von 19.30 bis 21:30 Uhr im Gemeindehaus Kirchleerau statt. Am 24. Dezember ab 16.30 Uhr tritt der Chor in der reformierten Kirche Kirchleerau auf. Anlässlich des Familiengottesdienstes präsentiert sich «Gospel Groove» mit zwei Liedern. Weitere Konzerte sind in Planung. Informationen zum Chor sowie Veranstaltungshinweise und das Anmeldeformular sind der Webseite www.gospelgroove.ch zu entnehmen.

Ihre Dirigentenausbildung schloss Ramona Welti beim Schweizerischen Blasmusikverband (SBV) bis zur Oberstufe ab. Erfahrung in der Chorleitung erwarb sie mit Kursen für Gesang. Doch schon im Kindesalter von sechs Jahren begeisterte sie das Publikum an verschiedenen öffentlichen Anlässen. Neben Klavier und Gitarre beherrscht sie Blasinstrumente wie Querflöte, Saxophon und Trompete. Klavier und Komposition studierte sie am Konservatorium Winterthur und an der Jazzschule Luzern. Alfred Weigel