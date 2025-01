Gospelchor Kölliken gastiert der in der Reformierten Kirche Schöftland

Der Gospelchor Kölliken lädt zu einem ganz besonderen Start ins neue Jahr ein: Am 19. Januar 2025 um 9.30 Uhr gestalten die rund 30 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Philipp Breitenstein einen stimmungsvollen Gospel-Gottesdienst in der Reformierten Kirche Schöftland. Begleitet von Klavier, Schlagzeug und Bass präsentieren sie ein vielfältiges Repertoire an Gospelliedern, die sowohl zum Nachdenken als auch zum Mitwippen einladen.