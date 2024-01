Gratis mit dem Bus ans Böhlerfest

Das 150-Jahr-Jubiläumsfest der Böhler-Passstrasse hat einen einmaligen Charakter. Die Kantonsstrasse von Schöftland nach Unterkulm wird am letzten Augustwochenende für zwei Tage gesperrt. Stattdessen ist der Übergang für Fussgänger und Velofahrer sowie für Shuttlebusse reserviert. Diese verkehren am Samstag ab 8 Uhr bis am Sonntag um 18 Uhr. Am Samstag ist bis 20 Uhr sogar ein Viertelstundentakt vorgesehen, in den restlichen Zeiten ein Halbstundentakt. Die Busse pendeln vom WSB-Bahnhof Schöftland über den Böhler zum WSB-Bahnhof Unterkulm Nord. Im Einsatz werden vier Gelenkbusse stehen.