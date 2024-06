Die Gemeinden Reitnau und Moosleerau betreiben gemeinsam eine Abwasserreinigungsanlage.

Bild: ZVG

Grosser Schaden an der ARA Reitnau-Moosleerau: Mehrere Tonnen Bohrschlamm illegal in die Kanalisation geleitet – Zeugen gesucht

Mitte Juni 2024 kam es zu einem schwerwiegenden Vorfall in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Gemeinden Reitnau und Moosleerau: Illegale Einleitungen von Bohrschlamm und anderem Material haben erheblichen Schaden verursacht. Die Behörden bitten die Bevölkerung dringend um Hinweise, um den Verursacher zu ermitteln und weiteren Schaden zu verhindern. Die beiden Gemeinden werden Anzeige erstatten.

Ein schwerwiegender Vorfall in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) beschäftigt die Gemeinden Reitnau und Moosleerau: Mitte Juni 2024 wurden illegal mehrere Tonnen Bohrschlamm, Bojake, Sand oder ähnliches illegal ins Kanalisationssystem ein- und schlussendlich der ARA zugeleitet, wie der «Landanazeiger» am Donnerstag, 27. Juni, in Erfahrung gebracht hat. Das verbotene Material hat dort erheblichen Schaden verursacht.

Die genauen Kosten für die Reparatur sind noch nicht beziffert worden, belaufen sich voraussichtlich auf mehrere zehntausend Franken. Erste Reparaturmassnahmen wurden bereits eingeleitet, doch weitere Arbeiten an Pumpen und der Kompaktanlage stehen bevor.

Die betroffenen Gemeinden bitte die Bevölkerung um Unterstützung. Möglicherweise haben Zeugen in den letzten Wochen verdächtige Aktivitäten im Umfeld der ARA oder in der Nähe von Baustellen bemerkt. Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um die Verantwortlichen für diese illegale Handlung zu ermitteln und weiteren Schaden an der Anlage sowie der Umwelt zu verhindern. Die Verantwortlichen der beiden Gemeinden werden Anzeige erstatten.

Sachdienliche Informationen können an die beiden Gemeindekanzleien 062 738 77 38 (Reitnau) oder per Mail unter kanzlei@reitnau.ch oder 062 738 70 80 (Moosleerau) oder per Mail unter moosleerau@moosleerau.ch gerichtet werden. Die Informationen werden vertraulich behandelt.

Die Gemeinden und die Betreiber der ARA sind fest entschlossen, den Verursacher dieser illegalen Handlung zur Verantwortung zu ziehen. Jeder Einwohnerin und jeder Einwohner kann durch ihre Beobachtungen dazu beitragen, dass die Umwelt geschützt wird und öffentliche Einrichtungen sicher bleiben.

Die ARA Suhrenmoos reinigt seit 1976 im Auftrag der drei Gemeinden Reitnau-Attelwil und Moosleerau das Abwasser dieses Einzugsgebiets. Die Anlage wurde 2008 saniert. Tag für Tag reinigt die Anlage das Abwasser von rund 2500 Personen, zahlreichen Gewerbe- und Industriebetrieben. Im Durchschnitt ergibt das täglich rund 210’000 Liter und jährlich gar rund 76,6 Mio. Liter Abwasser. RAN