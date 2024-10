Grüezi, ich hoffe, Sie mögen Gnocchi

Wenn ich zu einer Gruppe Menschen stosse, die ich eigentlich alle kennen sollte, ist es praktisch unmöglich, dass mir in der Zeitspanne vom ersten Blickkontakt bis hin zum Handschlag alle Namen auf Anhieb einfallen. In Bruchteilen von Sekunden überlege ich dann, ob ich jetzt einfach irgendeinen Namen sage oder etwas vor mich hin blubbere, was klanglich wie «Peter» tönt, aber ebenso gut ein «Alexander» hätte sein können. Das ist mir jedes Mal peinlich und es ist sogar etwas unhöflich – erfahrungsgemäss aber nicht so schlimm, weil es dem Gegenüber nämlich genauso geht.