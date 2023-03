GV der Bank Leerau: Gutes Essen, gute Zahlen, gute Stimmung

Nach drei schriftlich abgehaltenen GVs war es am Samstag bei der 186. Generalversammlung der Bank Leerau «wie früher»: Die Sporthalle in Schöftland füllte sich mit Genossenschafterinnen und Genossenschafter, 554 an der Zahl. Die Vewaltungsratspräsidentin Suzanne Marclay-Merz, Rechtsanwältin und Aarauer Stadträtin, umriss bei ihrer Begrüssungsrede die Grosswetterlage der Bank. Pandemie und Weltlage hätten gezeigt, dass eine regionale Verankerung wieder gefragt ist, wie sie die Bank Leerau seit jeher bietet. Suzanne Marclay-Merz wurde später von der GV ohne Gegenstimme in ihrem Amt bestätigt.