Der Aufwand der Aussteller hat sich gelohnt: Die Besucher kamen bereits am ersten Tag in Scharen an die «gwärbisch» nach Schöftland.

Bild: RAN

«gwärbisch» 2024: Grossandrang zur Leistungsschau des regionalen Gewerbes – ein dreitägiges Dorffest für alle – mit Galerie

Die Schöftler Gewerbeausstellung «gwärbisch!» wurde am Donnerstag mit dem Ausstellerabend und mit geladenen Gästen eröffnet. Benjamin Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, lobte die einzigartige Atmosphäre. Über 90 Firmen präsentieren sich bis Sonntag in drei grossen Zelten auf der Schöftler Festwiese. Neben dem Gewerbe steht vor allem die Jugend im Fokus.