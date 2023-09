Hans Hunziker AG formiert sich neu und weiht neuen Werkhof ein

Die Belegschaft der Hans Hunziker Gruppe umfasst 80 Mitarbeitende, darunter auch mehrere Lernende in drei Berufssparten. Bilder: ZVg

Die Hans Hunziker Gruppe und die Drilljet AG haben mit einem Tag der offenen Türen ihren neuen Werkhof in Attelwil präsentiert. Auf einem Teil des Landes der ehemaligen Ton-warenfabrik Rössler baute das Unternehmen seit 2018 einen stattlichen und zweckmässigen Werkhof und ein Gebäude für die technischen Abteilungen. Die verschiedenen Geschäftszweige der Hans Hunziker AG treten künftig als Hans Hunziker Gruppe und mit neuem Logo im Markt auf.

Robert Hunziker gründete 1905 in Moosleerau als junger, initiativer Mann eine Zimmerei und Schreinerei und legte so den Grundstein für die heutige Hans Hunziker Gruppe, die bereits in der vierten Generation geführt wird.

Zur Zimmerei und Schreinerei kamen über die Jahre auch die Sparten Sägerei, Hoch- und Tiefbau und die Verwaltung hinzu. Das Spezialgebiet «Grabenloser Leitungsbau» erledigt die Drilljet AG seit zwanzig Jahren.

Mit Umsicht und Geschick wurde das Familienunternehmen in den letzten bald 120 Jahren zu einem respektablen und soliden Unternehmen mit einem guten Ruf weit über die Region hinaus ausgebaut. Die Hans Hunziker Gruppe verfügt über zwei Werkhöfe mit leistungsfähigen Maschinenparks und eigenen Produktionshallen, guten Strukturen und einem motivierten Team mit insgesamt 80 Mitarbeitenden und mehreren Lehrlingen. Die einzelnen Sparten sind sehr gut im Markt positioniert.

Am Samstag wurde der breiten Öffentlichkeit der neue Werkhof in Attelwil präsentiert. Die Hans Hunziker AG hat hier 2018 ein Stück Land und eine ehemalige Betriebshalle der Tonwarenfabrik Rössler kaufen können. Über die letzten Jahre hinweg wurde mit eigenen Kräften umgebaut, erweitert und neu gebaut und so entstand ein beachtenswerter und zweckmässiger Werkhof für die Bereiche Hoch- und Tiefbau und das Spezialgebiet «Grabenloser Leitungsbau». Im neu erstellten Gebäude – total aus Holz – sind unter anderem auch die Büros der technischen Abteilungen des Unternehmens untergebracht.

Der Holzbau-Bereich bekommt dadurch am Sagiweg in Moosleerau mehr Platz und kann sich ebenfalls neue ausrichten. Nach dem Umbau wird auch eine neue Abbundanlage in Betrieb genommen. Am Tag der offenen Tür präsentierten alle Abteilungen des Unternehmens sehr praxisbezogen ihre Dienstleistungen. Eindrücklich dargestellt war auch die Firmengeschichte von der Entstehung bis heute.

Im Zuge der Firmenübergabe an die vierte Generation formiert sich die Hans Hunziker AG in diesem Jahr neu. Die Firmen Hoch-Tiefbau, Holzbau sowie die Verwaltung treten gemeinsam als Gruppe – unter der Dachmarke Hans Hunziker Gruppe – im Markt auf. Jedes Unternehmen mit eigenem Logo, auf einer gemeinsamen Website.

«Unsere Gruppe besteht aus mehreren Firmen, welche unsere Kundschaft in den jeweiligen Fachbereichen kompetent und zuverlässig unterstützen können», sagt Markus Hunziker. «Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, Projekte von der Beratung bis zur Umsetzung zu realisieren. Unsere grösste Stärke dabei ist, dass wir firmenübergreifend denken und handeln.» Das bringt viele Vorteile wie kürzere Wege, weniger Schnittstellen und kürzerer Zeitaufwand, was sich positiv auf Abläufe und auf die Qualität auswirkt. «Erleben Sie unser Teamwork und lassen Sie sich vom Ergebnis begeistern», sagt Markus Hunziker abschliessend. RAN

Gegen 500 Gäste konnte die Hans Hunziker Gruppe am Tag der offenen Werkhoftüren begrüssen und verköstigen.

