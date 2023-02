Heiraten ist in – die zweitägige Hochzeitsexpo in Safenwil beweist es

Knapp 40 Aussteller mit einem vielfältigen wie exklusiven Angebot heissen rund 800 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz an zwei Tagen willkommen. Neben heiratswilligen Paaren durchschritten viele Neugierige das Portal aus weissen Rosen in der ersten Etage des Classic Centers. Bereits am Eingang zum Emil Frey Museum warteten edle Karossen, ein Londonbus und eine Pferdekutsche auf potenzielle Fahrgäste. Brautkleider, ausgefallene Anzüge nicht für den Bräutigam, sowie farbenfrohe Festtagsmoden mit den dazu passenden Hüten und Schuhen lockten Interessierte zu einem Beratungsgespräch. Angehende Brautpaare wählten ausgefallene Ringe, Blumenschmuck und Dekorationen für den schönsten Tag im Leben aus. Dass an einem Hochzeitstag an Erinnerungsfotos, Gaumenfreuden und trinkbare Genüsse gedacht werden muss, bewiesen Fotostudios, Catering-Angebote und das Weinsortiment eines Aargauer Winzers. Ein Hairstylist probierte an jungen Damen in prachtvollen Brautkleidern, infrage kommendes Makeup und alternativen Haarschmuck aus.