Bild: ZVG

Hirslanden Klinik Aarau: Andrea heisst das erste Baby im neuen Jahr

Am Montag, 1. Januar 2024 um 04.53 Uhr kam Andrea Zogaj, das erste Baby des Jahres in der Hirslanden Klinik Aarau, gesund zur Welt. Die stolzen Eltern freuen sich über den Zuwachs in ihrer Familie und sind überglücklich, dass ihr kleiner Schatz das Licht der Welt in einem so besonderen Moment erblickte.