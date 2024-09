«Hypi» führt das betriebliche Gesundheitsmanagement ein

Die Hypothekarbank Lenzburg startet verschiedene Initiativen zur Stärkung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Teil davon ist ein innovatives Corporate-Health-Programm, das die Bank ihren Mitarbeitenden kostenlos und auf freiwilliger Basis anbietet. 130 Mitarbeitende oder rund ein Drittel der Gesamtbelegschaft haben sich dafür angemeldet. Die Teilnehmenden erhalten nach einer ersten Standortbestimmung in den ersten sechs Monaten unter professioneller Anleitung individuelle Tipps für Fitness, Ernährung und Stressbewältigung. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt für die Schweiz, das die Hypothekarbank Lenzburg zusammen mit dem Schweizer Krankenversicherer SWICA und dem deutschen Corporate-Health-Spezialisten Scayan durchführt.

Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle

Parallel dazu schult die Bank Kadermitarbeitende in Fragen zur persönlichen Integrität am Arbeitsplatz und zum Thema Achtsamkeit und Resilienz in der Führung. «Führungskräfte spielen für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden eine zentrale Rolle», sagt Sandra Kunze, Verantwortliche für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) bei der Bank.