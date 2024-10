Immobilien-Ratgeber: Ermittlung des «zulässigen» Mietzinses (Grundsatz der Kostenmiete)

Ausgangslage: Bei der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen muss unter anderem die Höhe des Mietzinses überprüft oder festgelegt werden. Aufgrund von Kennwerten können Annäherungen an die Preise pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr vorgenommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass solche Angaben aufgrund der Mikrolage und nach Objekttypen und deren Eigenschaften stark variieren können. Bei der Festlegung des Mietzinses muss darauf geachtet werden, dass die Anteile für die «Nebenkosten» (Heiz- und Betriebskosten, Art. 257a OR) separat ausgeschieden werden. Für die Festlegung des Mietzinses (netto) müssen die Kostenanteile für die Kapital- und Bewirtschaftungskosten sowie die Investitionen zur Erhaltung des Objekts ermittelt werden.

Die schweizerischen Gesetzesgrundlagen definieren als Basis für die Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen die sogenannte «Kostenmiete» (Art. 269 OR). Daraus ist abzuleiten, dass der Mietzins (immer ohne Nebenkosten) missbräuchlich ist, wenn damit ein übersetzter Ertrag erzielt wird. Um zu prüfen, ob der Mietzins den gesetzlichen Anforderungen «genügt», muss die sogenannte «Nettorendite» berechnet werden. Dazu müssen vom Mietzins (netto) die Bewirtschaftungskosten (Versicherungsprämien, baulicher Unterhalt [Instandhaltung], die Verwaltungskosten usw.) in Abzug gebracht werden. Der daraus resultierende «Nettoertrag» bildet die Grundlage für die Ermittlung der zulässigen «Nettorendite». Um diese zu berechnen, muss in einem zweiten Schritt das investierte Eigenkapital ermittelt werden. Dazu werden vom Anlagewert die mit dem Grundstück «verbundenen» Darlehen (z. B. Hypotheken) in Abzug gebracht. Zum Zwischenergebnis können Amortisationen und selbstfinanzierte, wertvermehrende Investitionen hinzugezählt und das ursprünglich investierte ¬Eigenkapital darf zudem der Teuerung angepasst werden.