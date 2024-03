Wenn plötzlich der halbe Saal mitjodelt und die Bühne zu klein wird

Kleinformationen, Soli in Alphorn- und Duette in Akkordeonbegleitung wechselten die Auftritte der zwölf Jodler und fünf Jodlerinnen geschickt ab. Die Handschrift von Chorleiterin Anna Eisenhut wird immer deutlicher erkennbar, Konzept und neu einstudierte Jodellieder betreffend. Mit «Säg was» erfolgte die angekündigte Uraufführung. Das von Franz Stadelmann komponierte Lied erhielt der Kirchleerauer Peter Bachmann zum 75. Geburtstag geschenkt. Dieser wiederum bat den Jodlerklub Echo Reitnau, es aufzuführen. «Wulche» von Hanny Schenker-Brechbühl und Jürg Rötlisberger enthält schwierige Harmonien, wie ein gesangserfahrener Gast im Publikum anmerkte. In der Tat bedurfte es höchste Konzentration.