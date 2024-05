Jardin Grünau chez Wyder: Savoir vivre in Dulliken

Alles neu macht der Mai! Die alte Gärtnerei Grünau in Dulliken erscheint seit dem 1. Mai in neuem Glanz. Die Equipe um Roger Wengmann bietet in der wunderbaren Atmosphäre des umgebauten und renovierten Gewächshauses Nützliches, Schönes und Seltenes für Haus und Garten an. Stilvolle Dekoartikel, eine kleines, aber feines Pflanzensortiment in auserlesenen Gefässen, praktische Gartenartikel und nicht zuletzt ein schönes Getränkeangebot gehören ebenso zum Sortiment wie Raritäten, Antiquitäten und Trouvaillen für jedes Zuhause.