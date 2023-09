Kandidiert für den freien Sitz im Gemeinderat Bottenwil: Johanna Mejri, parteilos.

Bild: AWE

Johanna Mejri (29) kandidiert für den Gemeinderat – das sind ihre Beweggründe

Johanna Mejri (29) wohnt seit September 2022 in Bottenwil, aufgewachsen und in die Schule ging sie in Gränichen. Nach der Kantonsschule in Aarau studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Brugg/Windisch. Seit Beginn dieses Schuljahres unterrichtet sie im Kindergarten Lenzburg einen Tag pro Woche. Mit ihrem Partner und Vater ihrer drei Kinder im Alter von einem bis vier Jahren, lebt sie seit sechs Jahren zusammen. Als ausgebildete Kindergärtnerin und Primarschullehrerin sieht sie sich prädestiniert für die Aufgaben im sozialen Bereich. Gewählt wird in Bottenwil am 22. Oktober.