Jungbürgerfeier begann mit E-Go-Kart fahren

Eingeladen waren in Schöftland 64 Jungbürger der Jahrgänge 2004 und 2005, 20 nahmen am Jungbürgeranlass im Cinema8 teil. Gemeindeammann Thomas Buchschacher erklärte was die jungen Erwachsenen nun im weiteren Leben von der Gemeinde Schöftland zu erwarten haben. Die anwesenden Gemeinderäte stellten sich und ihr Ressort vor. Andres Wälty, Vizeammann und Vizepräsident der Ortsbürgerkommission Schöftland, animierte die jungen Leute, sich aktiv in der Gemeinde zu engagieren: «Man kann wertvolle Erfahrungen sammeln für das weitere Leben, vielleicht winkt auch einmal ein Sitz im Gemeinderat, seine Kraft zum Wohl der Gemeinschaft einzusetzen würde sich lohnen». «Erfahrung und neue Ideen machen einen guten Mix im Gemeinderat aus», ergänzte Anja Geestmann. Schirmherrin der Jungbürgerfeier war allerdings Gemeinderätin Trudy Müller vom Ressort «Kultur und Sozialwesen».

In drei Gruppen starteten Jungbürgerinnen und Jungbürger zum E-Go-Kart-Fahren. Die Funktionsweise des Fahrzeugs war schnell erklärt, dann ging es los mit Fahnenschwenken. Die schnellsten Drei erhielten Preise, einen Pokal gabs für die Bestzeit. Zum Nachtessen warteten Fajitas in verschiedenen Variationen auf die hungrigen Kartfahrerinnen und -fahrer. Alfred Weigel