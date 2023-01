Aus der Masterplanung resultierte, dass in den Jahren 2024/25 neben der Realisierung einer Doppelturnhalle mit Musikschule/Musiksaal der steigende Schulraumbedarf mit der Erstellung eines 5-fach Kindergartens gedeckt werden soll. Gleichzeitig soll auch der parallel steigende Platzbedarf der Tagesstruktur in diesen Neubau integriert werden. Ab 2028 sind auf dem Areal weitere grössere Bauetappen vorgesehen. Im März 2022 wurde das Ergebnis der Schulraumplanung an einer Informationsveranstaltung im Detail vorgestellt.