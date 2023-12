Kleinste Gemeinde im Kanton erhält wieder eigenen Gemeindeschreiber

Nach dem Jahreswechsel wird daher Thomas Lipp, Leiter Finanzen der Gemeinden Bottenwil und Wiliberg, auch Gemeindeschreiber von Wiliberg sein. Er habe die Ausbildung zum Gemeindeschreiber abgeschlossen, heisst es in der Mitteilung weiter. Ausserdem sitze mit ihm wieder der Gemeindeschreiber und Chef der Finanzen in einer Person mit am Tisch, führt Patric Jakob aus, was für die Gemeinde einen Vorteil darstelle.