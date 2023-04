Vizeammann Manfred Müller tritt zurück

Nach sechs Jahren, zwei davon als Vizeammann, wird Manfred Müller den Wiliberger Gemeinderat verlassen. Er hat um den Rücktritt gebeten, um sich in nächster Zeit auf seinen Betrieb und seine Familie fokussieren zu können. «Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen», sagt Müller auf Anfrage, denn er habe in seinem Amt sehr viel gelernt und die Kollegialität in Wiliberg genossen. Die Aufträge seiner Firma, der MM Gartenpflege GmbH, hätten in den letzten Jahren jedoch so stark zugenommen, dass er nun schweren Herzens zurücktreten müsse.

In seiner Amtszeit war der parteilose Müller wesentlich an der Einführung des Ruftaxis in Wiliberg, dem Umbau des Lehrerhauses und der Fusion zum Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal beteiligt. Bis Ende Jahr wird er in der Gemeinde weiterhin für Forst- und Landwirtschaft, Feuerwehr, Kehrichtbeseitigung und Liegenschaften zuständig sein.