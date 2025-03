Können wir ohne Trump und Amerika?

Zurzeit kursiert auf den sozialen Medien ein offener Brief an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinen Kumpanen Elon Musk. Die Zeilen sollen von der mexikanischen Präsidentin Sheinbaum stammen. Das ist aber nicht entscheidend, denn der Textes regt so oder so zum Nachdenken an.

Der Brief beginnt so: «Also haben sie für den Bau einer Mauer gestimmt … Nun, meine lieben Amerikaner, auch wenn Sie nicht viel von Geografie verstehen – denn für Sie ist Amerika Ihr Land und kein Kontinent –, ist es wichtig, dass Sie, bevor Sie die ersten Steine legen, wissen, was Sie ausserhalb dieser Mauer zurücklassen.

Draussen gibt es 7 Milliarden Verbraucher, die bereit sind, das iPhone in weniger als 42 Stunden durch Samsung oder Huawei zu ersetzen. Darüber hinaus können sie Levi’s-Jeans durch Zara oder Massimo Dutti ersetzen. In weniger als sechs Monaten können wir in aller Ruhe aufhören, Ford- oder Chevrolet-Fahrzeuge zu kaufen, und sie durch Toyota, Volvo, Renault, BMW oder andere ersetzen, die die von Ihnen produzierten Autos technisch übertreffen. Diese 7 Milliarden können auch aufhören, Hollywood-Filme anzuschauen, und mehr lateinamerikanische oder europäische Produktionen anschauen, die bessere Qualität, Botschaften und Inhalte haben.

Auch wenn es Ihnen unglaublich erscheint, können wir aufhören, zu Disney zu gehen, und stattdessen den Xcaret Park in Cancún, Mexiko, Kanada oder Europa besuchen. Es gibt andere hervorragende Reiseziele in Südamerika, im Osten und in Europa. Und ob Sie es glauben oder nicht, selbst in Mexiko gibt es bessere Hamburger als die bei McDonald’s, mit besserem Nährwert. Hat jemand Pyramiden in den Vereinigten Staaten gesehen? In Ägypten, Mexiko, Peru, Guatemala, Sudan und anderen Ländern gibt es Pyramiden mit unglaublichen Kulturen. Suchen Sie, wo sich die Wunder der alten und modernen Welt befinden … Keines davon befindet sich in den Vereinigten Staaten …

Wir wissen, dass es Adidas gibt und nicht nur Nike. Wir wissen zum Beispiel, dass es Arbeitslosigkeit geben wird, wenn diese 7 Milliarden Verbraucher aufhören, Ihre Produkte zu kaufen, und dass Ihre Wirtschaft (innerhalb der rassistischen Mauer) so zusammenbrechen wird, dass Sie uns anflehen werden, die schicksalhafte Mauer niederzureissen. Wir wollten es nicht, aber Sie wollten eine Mauer, Sie werden eine Mauer bekommen. Mit freundlichen Grüssen, Der Rest der Welt.»