Kreisel Bavaria: Das Projekt kommt zügig voran

Bis im kommenden März werden alle drei Arme des neue Kreisels Bavaria fertig sein. Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran und die Bauphase 5, Teilprojekt 2 «zweite Seite im Suhrer-Arm», konnte am Montag, 7. Oktober 2024 in Angriff genommen werden. Die neue Phase dauert etwas länger als die Bauphase 4, da die Kanalisation im Auftrag der Gemeinde Suhr ersetzt werden muss und weitere Werkleitungen gebaut werden müssen. Zudem muss die Zufahrt Südallee (zum Kantonsspital) durchgehend offengehalten werden. Der Einbau des lärmarmen Deckbelags erfolgt im April/Mai 2025 vom Kreisel Gais bis zur Einmündung der Südallee. Witterungsbedingte Änderungen sind möglich.

Der Spatenstich zum Baubeginn dieses Grossprojekts erfolgte am 12. August 2022. Am 6. November 2023 begannen die Arbeiten für das Teilprojekt 2 «Kreisel Bavaria» in Aarau. Mitte bis Ende 2027 sollten die Sanierungs- und Umbauarbeiten aller vier Teilprojekte von Aarau bis nach Suhr fertig sein. RAN