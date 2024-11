KVA Buchs stockt Vorfinanzierung für Ofenlinien-Ersatz massiv auf

CO2-Abscheidung

5 Prozent der CO2-Emissionen in der Schweiz stammen aus Kehrichtverwertungsanlagen. Auch sie müssen zum Netto-Null-Ziel 2050 im Klimagesetz beitragen. Der KVA-Branchenverband hat sich verpflichtet, Mittel in Technologien zur Abscheidung des Treibhausgases aus dem Rauchgas zu investieren und bis 2030 eine entsprechende Pilotanlage zu bauen (diese wird voraussichtlich bei der KVA Linth geplant). Finanziert werden soll diese über Abgaben der einzelnen Kehrichtverwertungsanlagen, die pro Tonne Abfall erhoben werden. «Wir rechnen mit einer solchen Abgabe ab 2026», kündigte Harald Wanger an der Abgeordnetenversammlung an und versprach, die Gemeinden und die anderen Kunden über allfällige Kostenfolgen rechtzeitig zu informieren. Längerfristig sollen alle KVAs mit einer CCS-Anlage (Carbon Capture and Storage) ausgerüstet werden, «wobei heute unklar ist, wie das CO2 verwendet bzw. gespeichert wird», so Wanger. KVA