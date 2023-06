KVA Buchs: Trotz wenige Abfall, 30 Prozent mehr Fernwärme

Trotzdem ist die KVA Buchs voll ausgelastet und auch punkto Energieproduktion weiter auf Erfolgskurs. An Fernwärme konnten satte 30 Prozent mehr an das Tochterunternehmen FEWAG (Fernwärme Wynenfeld AG) verkauft werden als im Vorjahr. 2022 war das erste volle Betriebsjahr von zwei neuen, grossen Anlagen: der Dampfleitung zur Mittelland Molkerei in Suhr und der Heizzentrale zur Speisung von Warmwasserleitungen. Die Stromproduktion ging folgerichtig etwas zurück, wobei der Verkaufserfolg angesichts der stark gestiegenen Preise doch durchschlagend war.

Heizzentrale günstiger als angenommen

Weiter erfreulich: Der Bau der Heisswasserzentrale kostete statt 9.6 nur 7.3 Mio. Franken; die Planungskosten waren tiefer als veranschlagt, und die budgetierte Reserve musste nicht ausgeschöpft werden. Die Abgeordneten – von den 82 Verbandsgemeinden waren 31 an der Versammlung in Aarau-Rohr vertreten – genehmigten die Kreditabrechnung einstimmig.

Neues Gebäude für Turbine

Eine Investition steht auch beim Strom an: Die 30 Jahre alte Dampfturbine soll ersetzt werden. «Da ein Ersatz am gleichen Standort technisch schwierig und mit einem grösseren Betriebsunterbruch verbunden wäre, braucht es ein neues Gebäude», erklärte Betriebsleiter Rolf Schumacher den Projektierungskredit von 410’000 Franken. Auch diesem Antrag stimmten die Abgeordneten zu. Die neue Turbine dient nicht nur der Stromproduktion, sondern auch zur Optimierung der Dampfentnahme für die Fernwärme.

2023 steigende Kehrichtmengen

Geschäftsleiter Harald Wanger berichtete über das bisherige Betriebsjahr 2023. Bei der Kehricht-Anliefermenge in den ersten fünf Monaten hat sich der Trend mit einem Plus von 3.5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode umgekehrt. Bei der Fernwärmeproduktion zeigt die Entwicklung mit plus 17.8 Prozent weiter klar nach oben. Dabei konnte sogar die Stromproduktion um 2.8 Prozent zulegen; der Strompreis ist in der Zwischenzeit allerdings wieder stark gefallen.