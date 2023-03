«Landfrauen, bleibt innovativ – es braucht Euch!»

Die Holziker Landfrauen haben ausgezeichnete Vorarbeit geleistet. Wie bereits die Gespräche beim Apéro vermuten liessen, fühlten sich die Delegierten hier wohl. Barbara Lüscher begrüsste und kündigte auch gleich Frau Gemeindeammann Jacqueline Hausmann an. Sie stellte dabei fest, dass hier jede Frau mitmachen kann, sofern sie sich mit dem Land und dem Landleben verbunden fühlt. Beeindruckt zeigte sie sich von der Bedeutung, die die Landfrauen insbesondere in ländlichen Gegenden haben. «Bleibt innovativ! Ohne uns starken Frauen würde ja gar nichts laufen!», so Hausmanns Schlussworte.

Geschäftlicher Teil

Gesamterneuerungswahlen

Zur Wiederwahl stellten sich die Präsidentin Sandra Siegrist, sowie die Aktuarin Christa Strub. Die Kassierin Nelly Hunziker trat zurück. An ihre Stelle wurde Marlies Duran aus Schmiedrued in den Vorstand gewählt. Alle drei wurden in globo einstimmig gewählt und Sandra Siegrist im Präsidentinnenamt bestätigt. Als neue Revisorinnen werden die beiden Holzikerinnen Jacqueline Lüscher und Marianne Lüscher amten.

Das Jahresprogramm nimmt langsam wieder die Vorcoronaform an, mit verschiedenen Aktivitäten wie Ostermärt in Schlossrued, AMA in Aarau, Landfrauenmärkte in Staffelbach und Holziken, der Trachtenbörse und Arbeitseinsätze verschiedener Art.