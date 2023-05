Lindenfeld: Sanierung oder doch ein Neubau? – Sicher ist, die Anzahl Betten wird nun reduziert

Zurzeit laufen weitere Abklärungen bezüglich Neubau oder Sanierung des 1977 erbauten und 2007 renovierten Lindenfelds (weisser Teil). Bild: ZVG

Obwohl das Lindenfeld Suhr im vergangenen Jahr weniger Pflegetage verbuchen konnte als im Vorjahr, war der Gewinn grösser. Die Institution verringert die Bettenzahl nun definitiv um 20 Stück, der Fachkräftemangel entspannt sich deswegen aber nicht. Ob das Lindenfeld einen Neubau erhält oder doch saniert wird, sollen weitere Abklärungen zeigen.

Das Pflegezentrum Lindenfeld blickt auf ein erfreuliches Jahr 2022 zurück. Die Organisation schloss das Geschäftsjahr trotz weniger Pflegetagen (40’251) als im Vorjahr (41’664) mit einem Gewinn von rund 69’000 Franken (43’000.–) ab. Erstmals seit zwei Jahren konnte wieder eine mittlere sechsstellige Zahl an Rückstellungen getätigt werden, verkündete Daniel Rüetschi, Vorstandspräsident des Pflegezentrums Lindenfeld, anlässlich der Abgeordnetenversammlung. Das Lindefeld verbuchte im vergangenen Jahr 265 Ein- und 243 Austritte (233/252) und hatte einen Umsatz von 18,2 Mio. Franken (17,9 Mio.).

Vollauslastung bei den Betten

Im Pflegebereich stand nach der Corona-Zeit eine Art Neustart an. Die Bettenbelegung stieg von einem anfänglich «tiefroten» Januar stetig an und führte dazu, dass das 2022 erfreulich abgeschlossen werden konnte. Zurzeit verfügt das Lindefeld über eine Bettenauslastung von 90% Prozent was einer Vollauslastung entspricht (Vorjahr: 78.1 Prozent).

Corona habe man gut im Griff und schwere Fällen seien die grosse Ausnahme, hiess es weiter. Geimpft werde zurzeit nur noch auf Wunsch und wenn Neueintretende noch nicht den ganzen Impfstatus hätten, würde er vervollständigt. Die Pflegenden arbeiten wieder ohne Masken, greifen aber selbst zu FFP2-Masken, wenn bei ihnen Erkältungssymptome auftauchen «oder sonst ein Käfer».

Entlastende Tagesbetreuung

Seit dem 15. Mai bietet die Demenzabteilung im Haus am Teich eine neu gestaltete Tagesbetreuung an. Damit sollen Personen entlastet werden, die ihre Liebsten mit Demenz zu Hause betreuen, und sich so zwischendurch für einige Tage erholen können. Dazu wurde die Taxordnung angepasst. Der Tagessatz wurde um 2 Franken leicht erhöht und beträgt nun 130 Franken. Im Gegenzug wurde die Eintrittspauschale von 400 Franken auf 100 Franken stark gesenkt. Das Angebot steht allen Interessierten ab sofort zur Verfügung.

Der Fachkräftemangel ist nun auch im Lindenfeld spürbar, sagte die zuständige Leiterin für Pflege und Therapien. Für viele Pflegende stünde das Geld im Vordergrund. Immer öfters würde nur noch Teilzeit und temporär und «zu einem guten Zapfen» gearbeitet.

Von 150 auf 130 Betten

Die Abgeordneten stimmten dem Antrag des Vorstands zu, die Zahl der Pflegebetten von 150 auf 130 zu verringern. «Wir geben die 20 Pflegeplätze nun an den Kanton (DGS) zurück und können so stehende Kosten verringern», sagt Vorstandspräsident Daniel Rüetschi. «Die Bedürfnisse haben sich in den letzten Jahren geändert und so können wir immer weniger 3er- und 2er-Zimmer voll belegen», sagt Sven Egger, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Deshalb macht eine Reduktion der Pflegebettenzahl zusätzlich Sinn.» Personal werde dadurch keines eingespart, denn im spezialisierten Pflegeheim Lindenfeld sei der Pflegebedarf pro Patient in gewissen Abteilungen gestiegen.