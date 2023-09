Linienbus-Fahrer eingenickt – mit Auto kollidiert

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 2. September 2023, kurz nach 8.00 Uhr, auf der Picardiestrasse in Schöftland. Gemäss ersten Erkenntnissen nickte der 34-jährige Buschauffeur während der Fahrt kurz ein. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn wo er heftig gegen ein entgegenkommendes Auto prallte.

Die 61-jährige Automobilistin wurde dabei leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, der Bus wurde erheblich beschädigt.