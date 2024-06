Lions Club Suhren-/Wynental: Spitex-Mitarbeitende mit einem Fest beschenkt

Seit 35 Jahren gibt es den Lions Club Suhren-/Wynental und seit ebenso vielen Jahren setzen sich die Mitglieder für Mitmenschen oder Organisationen ein, die Menschen helfen. So wie in diesem Jahr die beiden Spenden an die beiden Non-Profit-Organisationen Spitex Suhrental Plus und Spitex Mittleres Wynental. «Sie leisten einen wichtigen Beitrag, dass ältere oder pflegebedürftige Menschen länger zu Hause bleiben können», sagt Christian Keppler, frischgewählter Präsident des Lions Club Suhren-/Wynental. Der Lions Club übergibt den beiden Spitex-Organisationen aber nicht einfach einen Scheck, sondern ermöglicht im kommenden Jahr den Mitarbeitenden beider Organisationen ein gemeinsames Fest im neuen Golf-Restaurant in Oberentfelden. «Die Mitarbeitenden sollen auch Mal für einige Stunden abschalten können und verwöhnt werden», sagt Jörg Meier, der zusammen mit Beat Fischer und Urs Lüscher seit Jahren das Charity-Golfturnier des Lions Club organisiert.