«Mehr. Wert. Aarau.»: Neues Bildungsnetzwerk für Aarau und die Region

Seit dem 1. März 2023 ist Aileen Kirchhofer Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerks «Mehr. Wert. Aarau. Forum für Bildung und Wirtschaft» im Amt und erklärt uns im Interview was das neue Bildungsnetzwerk ausmacht und wohin die Bildungsthematik für unsere Region gehen sollen. Frau Kirchhofer, zuerst einmal herzlich willkommen an Ihrer neuen Stelle.

Unternehmen erhalten einen besseren Zugang zu Bildungsthemen und können sich aktiv an gemeinsamen Bildungsprojekten beteiligen. Wie oben erwähnt, kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, welcher einige Branchen in Zukunft stark beschäftigen wird. Mitglieder, die sich jetzt entscheiden dem Bildungsnetzwerk beizutreten, können sich bereits aktiv in der Strategie einbringen.

Aus welchem Bereich kommen Sie und was reizt Sie an der Aufgabe als Geschäftsführerin Bildungsnetzwerk?

Die letzten zehn Jahre war ich als Leiterin International Office im Departement Gesundheit an der Berner Fachhochschule im Bildungsbereich tätig. Mit operativen Bildungsthemen sowie übergeordneten bildungspolitischen Zusammenhängen bin ich daher bestens vertraut. Ich bin in der Region Aarau aufgewachsen und habe einen grossen Teil meiner schulischen Laufbahn hier verbracht, weshalb ich mich in der Bildungslandschaft des Kantons Aargau ebenfalls gut auskenne. Bildung sehe ich als Fundament unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und unseres Wohlstands. Es ist eine enorm wichtige Ressource, in die wir investieren müssen. Mich reizt ausserdem die Möglichkeit etwas in der Region und für die Region zu bewegen, Menschen zusammenzubringen, um etwas Gutes entstehen zu lassen. Interview: Corinne Gubler