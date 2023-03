Meilensteine im März: Maturitätsmessen und Lehrstellenbörse

An der Lehrstellenbörse lernen Jugendliche Betriebe kennen, die noch Lehrlinge suchen. Bild: ask!

Für die einen ist es höchste Zeit, eine Lehrstelle zu finden. Für andere stellt sich die Frage, welche Mittelschule zu ihnen passt. ask! unterstützt mit verschiedenen Infoveranstaltungen alle Schülerinnen und Schüler beim wichtigen Entscheid, wie es nach der Volksschule weitergeht.

ask! begleitet die Schülerinnen und Schüler im Kanton Aargau beim Übertritt von der Volksschule in eine Lehre oder an eine weiterführende Schule. Im März finden dazu verschiedene Anlässe statt. An der Lehrstellenbörse treffen Jugendliche der 3. Oberstufe, die noch eine Lehrstelle suchen, auf Lehrbetriebe, die noch offene Lehrstellen haben. Die Maturitätsmessen richten sich an Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufe, die sich bald entscheiden müssen, ob eine – und wenn ja welche – Mittelschule zu ihnen passt.

Lehrstellenbörse am 22. März in Aarau, Baden, Rheinfelden und Wohlen

Jugendliche, die bisher keine Lehrstelle für den Sommer 2023 gefunden haben, haben immer noch gute Chancen auf eine attraktive Stelle. Überall im Kanton Aargau sind noch Lehrstellen offen. Von sehr beliebten Berufen wie Kaufmann oder Polymechanikerin bis hin zu etwas weniger bekannten Berufen wie Systemgastronom oder Lebensmitteltechnologin.



An der Lehrstellenbörse bietet sich den Jugendlichen die Möglichkeit, direkt mit Lehrbetrieben in Kontakt zu kommen, die noch offene Stellen haben. Ausserdem können sie so auch die eine oder andere Berufsrichtung kennen lernen, die sie bis anhin vielleicht nicht auf dem Radar hatten. Letztes Jahr machten über 450 Jugendliche und 35 Lehrbetriebe von der Lehrstellenbörse als Kontaktplattform Gebrauch. Die Erfahrung zeigt, dass die Lehrstellenbörse funktioniert. «Der Anlass wird von den Jugendlichen wie auch von den Betrieben geschätzt. Wir bekommen viel positives Feedback», sagt die Projektleiterin Rahel Schürch.

Sowohl für Jugendliche als auch für Unternehmen ist die Teilnahme kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich (www.beratungsdienste.ch/lehrstellenboerse )

Maturitätsmessen am 11. März in Aarau und am 18. März in Baden

Was ist der Unterschied zwischen dem Gymnasium, der Fachmittelschule und der Berufsmittelschule? Kann man mit der Berufsmatura an die Uni? Bevor man sich für eine Mittelschule entscheidet, tauchen viele Fragen auf. Erste Antworten darauf erhält man an den Maturitätsmessen von ask!, an denen sich die verschiedenen Mittelschulen vorstellen.



Mittelschülerinnen und -schüler erzählen vor Ort von ihren Erfahrungen. Interessierte Jugendliche aus der Bezirks- oder Sekundarschule können gleich selbst fragen, wie streng eine Mittelschule wirklich ist. Den Eltern stehen Schulleiter und Lehrpersonen Rede und Antwort. Zusätzlich geben Beratungspersonen Auskunft über die verschiedenen Maturitätsabschlüsse und fassen in einem kompakten Referat zusammen, was wichtig ist.

Neben den Messeanlässen mit vielen Schulen vor Ort in Aarau (Sa 11.3.) und Baden (Sa 18.3.) findet in Wohlen ein Info-Abend zu den Maturitätstypen statt (Di 7.3.). Der Eintritt ist für alle drei Anlässe frei, eine Anmeldung ist erwünscht (www.beratungsdienste.ch/maturitaetsmessen). ASK!