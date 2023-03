Neue Kurse im Bereich der Solartechnik

Am 14. Februar 2023 wurde das Solar Zentrum Aargau mit einem Informationsanlass offiziell eingeweiht. Branchenvertreter erhielten an diesem Abend Gelegenheit, sich über den fünftägigen Kurs zu informieren. Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres Kanton Aargau, richtete seine Worte an die Anwesenden getreu dem Motto: «vom Energiekanton zum Solarkanton».

Die neuen Kurse «Solarmonteur mit Zertifikat» führt das Weiterbildungszentrum Lenzburg (wbz) in Zusammenarbeit mit der Polybau in den Gebäuden der Artoz Papier AG in Lenzburg durch. Einer der fünf Kurstage – der PSAgA-Grundkurs – findet extern statt, da die Ausbildung im Bereich der Absturzsicherung spezielle Rahmenbedingungen erfordert. Ebenfalls eine praxisnahe Umgebung erwartet Teilnehmende im Lenzburger Kurslokal, das mit Übungsdächern ausgestattet ist. Deren Bau hat der Kanton im Rahmen der Solaroffensive ermöglicht. Alle interessierten Personen, die im Bereich Solartechnik Fuss fassen möchten, können sich auf der Website www.wbzlenzburg.ch zum Kurs anmelden. Seitens RAV werden geeignete Personen im Rahmen von arbeitsmarktlichen Massnahmen zum Kurs angemeldet. Von März bis November 2023 stehen neun Kurse zur Auswahl. Den Lehrgang «Solarteur» respektive «Projektleiter/-in Solarmontage mit eidg. Fachausweis» will das wbz ab September 2023 anbieten. WBZ