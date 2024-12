Mit ganz neuen Aspekten

Der diakonische Mitarbeiter Marcel Hauri liess es sich nicht nehmen, an der Kirchenpforte alle Besucher herzlich willkommen zu heissen. An den Roben der Kinder war danach zu erkennen, wen sie verkörperten. Einige Kinder schlüpften dabei sogar in mehr als eine Rolle. Das erste Bild zeigte die Hirten auf dem Feld. Sie bangten um ihre Schafe, denn es soll Räuber in der Gegend geben, und sie hatten, ausser einem Hirtenhund, keine Wächter. Auch hier herrscht Personalmangel. Und prompt gelang es den Räubern, den Hund mit einer Wurst abzulenken und das schönste Lämmchen zu stehlen. Sie versteckten es in einem Stall. Dieser Stall gehörte dem Löwenwirt. Aber der hatte sein Hotel stets so voll, dass er auf den Stall verzichten konnte – bis das Heilige Paar um ein Nachtlager bat.