So sah die Attelwilerstrasse zwischen moosleerau und Reitnau vor der Sanierung aus. Am 9. bis 11. Juni soll nun der Deckbelag eingebaut werden. Bild: LA/Archiv

Moosleerau/Reitnau: Sperrung der Kantonsstrasse für den Einbau des Deckbelags

Auf der Strassenbaustelle an der Attelwilerstrasse und Hauptstrasse in Moosleerau und Reitnau fehlt noch der Einbau des Deckbelags. Dafür muss die Strasse an einem Wochenende gesperrt werden. Geplant ist die Sperrung vom 9. bis 11. Juni 2023 – Voraussetzung ist gutes Wetter.