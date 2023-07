Moosleerau: Traktor-Anhänger mit altem Brot umgekippt, Feuerwehr musste Verkehr umleiten

Der Selbstunfall ereignete sich am Montag, 10. Juli 2023, kurz nach elf Uhr auf der Attelwilerstrasse in Moosleerau.

Von der Luzernerstrasse kommend fuhr ein landwirtschaftlicher Traktor mit Anhänger abwärts in Richtung der dortigen Unterführung. In der engen Rechtskurve davor verlor der 16-jährige Lenker die Herrschaft über die Komposition. In der Folge kippte der Anhänger, der mit drei grossen Holzboxen voller Altbrot beladen war. Die unzähligen Brotlaibe wurden auf der Strasse verstreut.

Verletzt wurde niemand. Der Anhänger sowie der Strassenbelag wurden beschädigt. Da die verunfallte Komposition die ganze Strasse blockierte, musste die Feuerwehr den Verkehr umleiten. Die Unfallstelle war um 13 Uhr geräumt. KAPO