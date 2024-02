Nach mehreren Kollisionen auf der Seite gelandet

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 25. Februar 2024, kurz nach 16.30 Uhr auf der Böhlerstrasse in Schöftland. Von Schöftland kommend war der 26-jährige Fahrer eines weissen Hyundai in Richtung Unterkulm unterwegs. Dabei überholte er auf der Ausserortsstrecke zwei Fahrzeuge, bevor er auf einen weissen Alfa Romeo aufschloss. Der 26-Jährige nahm das Verlangsamen des vor ihm fahrenden Fahrzeuges zu spät war. Beim Versuch auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, kollidierte er zuerst mit dem Heck des Alfa Romeo, bevor er mit einem korrekt entgegenkommenden VW seitlich zusammenstiess. Aufgrund der Kollisionen kam der Hyundai ins Schleudern und überschlug sich, wobei es zu einer weiteren Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Mercedes kam.