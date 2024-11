Nachwuchs für die ambulante Pflege

Früh am Morgen starteten die jungen Entdeckerinnen in den Arbeitsalltag. Was machen Mama, Papa oder andere Bekannte eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht der Alltag einer Pflegefachkraft aus? Antworten bekamen die Kinder in Hülle und Fülle – und das aus erster Hand! Mit Feuereifer verfolgten sie, wie Vitalwerte gemessen, Medikamente verabreicht oder Wunden versorgt wurden und mit einem herzlichen

Lächeln Wohlbefinden verbreitetet wurde. Zur Mittagszeit freuten sich dann alle auf das wohlverdiente Pizzaessen – denn so viel Einsatz macht hungrig! Mit jeder Menge Käse, fröhlichem Lachen und lockeren Gesprächen kamen Gross und Klein zusammen, tauschten sich über ihre Erlebnisse des Vormittags aus und erzählten stolz von ihren ersten «Pflegeerfahrungen».