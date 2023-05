Und wieder bekommt das Alterszentrum Suhrental in Schöftland eine neue Geschäftsleitung. Bild: RAN/Archiv

Neue Führung für das Alterszentrum Suhrental – Bernadette Flükiger freigestellt

Knall im Alterszentrum Suhrental. Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsleiterin Bernadette Flükiger per sofort freigestellt. Eine Interimslösung mit einem Geschäftsleiter einer auf Pflegeorganisationen spezialisierten Beratungsfirma übernimmt per sofort die Leitung. Das teilte der Verwaltungsrat am Montagabend, 15. Mai, in einem Schreiben mit.