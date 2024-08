Neue Stimmen für azTon: Sandra Rippstein und Monika Schär übernehmen temporär

Die Nachricht vom plötzlichen Tod ihres Leadsängers Marc Reinhard im April traf die Mitglieder von azTon und ihre Fans gleichermassen unerwartet und schwer. Marc Reinhard war nicht nur die charismatische Stimme der Band, sondern auch ein Herzstück ihrer musikalischen Identität. Doch azTon wäre nicht azTon, wenn sie sich nicht gemeinsam dieser Herausforderung stellen würden. Die Band hat beschlossen, den musikalischen Weg fortzusetzen, den Marc so leidenschaftlich mitgeprägt hat.

Mit Sandra Rippstein und Monika Schär hat azTon nun zwei erfahrene und kraftvolle Sängerinnen gefunden, die bis Ende 2024 die Rolle des Frontgesangs übernehmen werden. Beide sind keine Unbekannten in der azTon-Welt, da sie Marc in den vergangenen Jahren bereits gelegentlich vertreten haben. «Das macht diese interimistische Lösung besonders logisch und stimmig für uns», erklärt die Band auf ihrer Webseite. «Es gibt uns auch die nötige Zeit, das Musikjahr 2025 in Ruhe anzugehen.»