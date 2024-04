Noe Seifert gewinnt EM-Bronze am Barren

Kunstturner Noe Seifert feiert seinen bisher grössten internationalen Erfolg.

Bild: Manuel Geisser

Noe Seifert (Satus ORO) turnt an den Kunstturn-Europameisterschaften in Rimini aufs Podest. Der Aargauer gewinnt im Barrenfinal seine erste EM-Medaille. Hinter Illia Kovtun (UKR) und Marios Georgiou (CYP) holt sich der 25-Jährige Bronze. Am Reck wird er zudem Vierter. Luca Giubellini belegt derweil im Sprungfinal Rang acht.

Drei Jahre nach den letzten EM-Medaillen für die Schweiz an der Heim-EM in Basel sorgt Noe Seifert (Satus ORO) in Rimini (ITA) für den nächsten Medaillen-Erfolg für die STV-Delegation. Im Barrenfinal vom Samstag, 27. April 2024 muss sich der Aargauer einzig vom Ukrainer Illia Kovtun und dem Cyprioten Marios Georgiou geschlagen geben. Die Bronzemedaille ist zugleich der erste internationale Erfolg auf Elite-Stufe für den 25-Jährigen. Bis sein Medaillengewinn jedoch feststand, musste Seifert bis zum letzten Turner hoffen. Als Zweiter geturnt, setzte Seifert mit 14,833 Punkten eine Marke, die nur noch zweimal übertroffen werden konnte. «Nach einigen Finalteilnahmen hat es nun endlich mit Edelmetall geklappt», freute sich Seifert nach dem Wettkampf. «Es fühle sich sehr gut an», fährt der Aargauer fort, der seinen Erfolg damit beschreibt, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen sei.

Viel Zeit, um den Erfolg zu realisieren, ist dem frischgebackenen Medaillengewinner nach der Siegerehrung jedoch nicht geblieben. Bereits wenige Minuten danach, musste Seifert wieder an die Geräte. Im abschliessenden Reckfinal war der 25-Jährige als erster Turner an der Reihe. Trotz dieser kurzen Zeit zwischen Medaillen-Freude und Konzentration auf den nächsten Final habe die Reck-Übung dann sehr gut geklappt, führte Seifert fort: «Ich hatte gegen Schluss der Reck-Übung kaum noch Energie.» Umso grösser sei die Überraschung gewesen, als er den Dreifach-Salto beim Abgang praktisch mühelos setzen konnte.

Nur ein kurzer Schreckmoment gab es während der Übung, als er beinahe die Reck-Stange mit den Händen verfehlte. Getragen vom Barren-Erfolg zuvor und von den Schweizer Fans im Publikum liess er sich jedoch nichts anmerken und turnte auch seinen zweiten Final souverän durch. Mit dem Gewinn von Barren-Bronze, tröstete er sich wohl auch etwas darüber hinweg, dass ihm am Reck mit Rang vier nur 0,100 Punkte für eine weitere Medaille gefehlt hatte. Zudem steht mit dem Teamfinal am Sonntag für Seifert und Co. noch ein weiterer Höhepunkt der Kunstturn-EM 2024 bevor.

Für Fehler abgestraft worden

Neben Seifert stand im ersten Gerätefinal der Elite mit Luca Giubellini ein weiterer Schweizer am Sprung im Einsatz. Nachdem ihm der erste Sprung trotz etwas tiefer Landung geglückt war, musste Giubellini beim zweiten Sprung bei der Landung einen Sturz in Kauf nehmen. «Natürlich bin ich etwas enttäuscht, wie es gelaufen ist», sagt der Aargauer. Auch wenn ihm bewusst war, dass es ihm auch mit zwei guten Sprüngen wohl nicht aufs Podest gereicht hätte: «Das Teilnehmerfeld war heute derart stark.»