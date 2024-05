Aline Seitz für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert

An den Rad-Bahnrennen an den Start gehen bei den Frauen Aline Seitz und Michelle Andres, bei den Männern Alex Vogel. Alle drei hatten zuvor die internationalen und nationalen Selektionskriterien geschafft. Michelle Andres und Aline Seitz, beide mit Jahrgang 1997 und aus dem Kanton Aargau stammend, werden gemeinsam im Zweier-Teamradfahren, dem sogenannten Madison, antreten. In dieser Disziplin hat das Duo in der laufenden Saison unter anderem an den Nations Cup-Rennen in Hongkong und Milton mit den Rängen 4 und 7 als eingespieltes Team überzeugt. Seitz wird in Paris zudem das aus vier Wettkämpfen bestehende Omnium bestreiten.