Frühjahrschwinget: Erster Festsieg für Sinisha Lüscher

Sinisha Lüscher lässt sich nach seinem ersten Fest- und Schlussgangsieg bei den Aktiven feiern.

Bild: RAN

Sinisha Lüscher (Muhen) stand wie im letzten Jahr erneut im Schlussgang des Frühjahrschwinget in Suhr. Der grosse Unterschied: Diesmal gewann er. Schlussganggegner Tim Roth (Erlinsbach) zeigte ein sehr starkes Fest und brachte Lüscher zweimal an den Rand einer Niederlage.

Die 1317 Zuschauer auf der Schulanlage Dorf in Suhr bekamen am Sonntag – trotz Abwesenheit der beiden verletzten Vorjahressieger Tobias Widmer (Kölliken) und Nick Alpiger (Seon) – guten Schwingsport geboten. Die 57 Aktiven kämpften auf den fünf Schwingplätzen um das Kalb «Veili» und tolle Gaben, die rund 110 Jungschwinger um Zweige und den gravierten Einheitspreis. Bei trockenem, aber kaltem Wetter ging es heiss her und zu.

Tim Roth vom Schwingklub Aarau, brachte Sinisha Lüscher mehrfach an den Rand einer Niederlage.

Bild: RAN

Im Schlussgang der Aktiven traf Tim Roth vom Schwingklub Aarau, der Führende nach fünf Gängen, auf Sinisha Lüscher vom Schwingklub Olten-Gösgen. Beide starteten in Suhr in die neue Saison, Roth nach einer Knieverletzung, Lüscher nach einem Sprachaufenthalt in England. Dem Erlinsbacher Roth hätte ein Gestellter zum Sieg des Festes gereicht. Doch darauf wollte sich der Landschaftsgärtner nicht einlassen. «Ich wollte das Fest mit einem Sieg abschliessen, denn ich fühlte mich gut und war motiviert», so Tim Roth. Aktiv ging er ans Werk und brachte Sinisha Lüscher zweimal an den Rand einer Niederlage. Nach viereinhalb Minuten konterte der erstaunlich passiv schwingende Lüscher Roth aber gekonnt aus und gewann sein erstes Fest bei den Aktiven. «Es ist ein tolles Gefühl, als Sieger gefeiert zu werden», sagt Sinisha Lüscher. «Es zeigt auch, dass ich für die kommenden Kranzfeste bereit bin.» Als nächstes steht das Solothurner Kantonale in Kestenholz auf dem Programm. Dort möchte auch Tim Roth seine tolle Frühform ausnützen und auftrumpfen. «Mein Ziel ist es, befreit zu schwingen und das Maximum herauszuholen», sagt Tim Roth und verabschiedet sich mit einer neuen Motorsäge als gewonnene Gabe aus Suhr. Er scheint gewillt, weiter Schwinger zu «fällen».

Über 1300 Zuschauer verfolgten das Frühjahrschwinget in Suhr.

Bild: RAN

Zu den Anwärtern auf einen weiteren Kranz gehört auch Oliver Hermann (Erlinsbach), der das Fest in Suhr mit vier Siegen und zwei Gestellten auf Rang 2 beendete. Auch Adrian Reinhard (Attelwil) gelangen vier Siege, bei zwei Niederlagen. Trotzdem reichte es für Platz 4b. Nichts mit dem Festsieg zu tun hatte Doppeleidgenosse Patrick Räbmatter (Uerkheim). Er belegte mit je drei gewonnenen und gestellten Gängen Rang 5b. Ihm gelang es aber als Einzigem, dem späteren Sieger ein Unentschieden abzuringen. Gute Resultate gelangen auch Damian Eisenring (Hirschthal), zwei Siege und vier Gestellte reichten zu Rang 7a, und Lukas Hermann (Muhen). Er verbuchte drei Siege und drei Niederlagen und belegte am Ende Rang 8b. Unerwartet weit hinten findet sich Kaj Hügli (Attelwil) in der Rangliste wieder. Er klassierte sich mit zwei Siegen, drei Gestellten und der Startniederlage gegen Sieger Lüscher auf Platz 10e. RAN

Sinisha Lüscher freut sich zusammen mit dem Spender über seinen ersten Festsieg und das Siegerkalb «Veieli», das er aber nicht mit nach Hause nahm.

Bild: RAN