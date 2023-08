Peter Spuhler: Eisenbahnbauer und Politiker kommt nach Holziken

Peter Spuhler übernahm 1987 die Leitung der Stadler Fahrzeugtechnik AG mit 18 Mitarbeitenden, kaufte in der Folge die Schindler Waggon AG und baute die heutige Stadler Rail Group für den Schienenfahrzeugbau auf. Heute ist das Unternehmen an 15 Standorten auf der ganzen Welt tätig und beschäftigt über 12‘000 Mitarbeitende. Von 1999 bis 2012 sass Peter Spuhler für die SVP im Nationalrat und wurde mehrfach als Bundesrat gehandelt. Um sich auf die Firmenentwicklung im anspruchsvollen internationalen Umfeld zu kümmern, zog er sich aus der Politik zurück. In Holziken wird Peter Spuhler im Gespräch mit AZ-Redaktor Fabian Hägler über sein Leben, seine politische Haltung und die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft im herausfordernden internationalen Umfeld berichten. In einem zweiten Teil steht eine Diskussionsrunde zu den Ständeratswahlen im Zentrum. Benjamin Giezendanner (SVP), Thierry Burkart (FDP), Irène Kälin (Grüne) und Marianne Binder (Mitte) werden zusammen mit Peter Spuhler aktuelle Themen kontrovers diskutieren. Moderiert wird das Podiumsgespräch von Fabian Hägler.