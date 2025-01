Vielleicht wundern Sie sich, dass hier einer schreibt, der den «Landanzeiger» Ende September verlassen hat. Ich will Ihnen erklären, wie es kommt, dass ich wieder da bin, für wie lange und was das mit dem Titel dieser Kolumne zu tun hat:

Es war so: Etwa Mitte Oktober war ich gerade in einer Disco und ass eine Schale Pommes, als der Anruf kam vom «Landanzeiger». Redaktorin Sarah Moll erwarte Ende Dezember ihr Kind, wurde mir mitgeteilt. Ob ich mir vorstellen könnte, die Mutterschaftsvertretung zu übernehmen. Tja, dachte ich, sollte und wollte ich wirklich wieder zurück in den zirkusartigen Wahnsinn eines Redaktionsbüros, wo ich zusammengezählt die letzten 25 Jahre lang bei insgesamt zwei Zeitungen arbeitete? Bloss nicht!

Andererseits habe ich ja Zeit. Die Aussicht auf ein geheiztes Büro im Winter schien mir verlockend. Und eigentlich finde ich es ziemlich cool, wenn ich als «Alteisen» erzählen kann, ich arbeite zurzeit als Mutterschaftsvertretung beim «Landanzeiger».

Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, sagte ich zu mir selbst und dem «Landanzeiger» sagte ich freudig zu. So kommt es, dass ich wieder da bin, wo ich vor ein paar Monaten nicht mehr sein wollte. Mein Freund Fredy zum Beispiel versteht das überhaupt nicht. Fredy und allen anderen rufe ich zu: Ich verstehe noch so einiges nicht auf dieser Welt, aber ich freue mich auf diese neue Rolle.

Sarah hat ihre Tochter Anfang Januar geboren. Malea geht es gut, teilt sie uns mit. Nur die Mutter brauche noch ein wenig Erholung. Herzliche Gratulation an Sarah und an Simon Moll, Sarahs Ehemann, der also jetzt ein echter «Papa Moll» geworden ist.

Sarah, nimm Dir Zeit, erhole Dich in Ruhe, ich werde hier das Kind schon schaukeln. Also jetzt nicht die Malea, die schaukelst Du, Papa Moll und die Grosseltern schon selber. Ich kann Dir versichern, hier in der «Landanzeiger»-Redaktion ist alles wie immer. Von Deinem Redaktions-Pult aus, wo ich mich temporär eingerichtet habe, sitze ich in der ersten Reihe. In meinem Blickfeld sind Raphael und Remo, die sich in Arbeitseifer und lustigen Sprüchen überbieten.