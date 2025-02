Pro Senectute Aargau bietet Kurs für sicheres E-Velo-Fahren an

Am Dienstag, 8. April 2025 führt Pro Senectute Aargau am Nachmittag auf dem Areal «Feuerwehr Werkhof» in Gränichen einen Kurs zum Thema «Sicheres Fahren mit dem E-Velo» durch. Der Kauf eines E-Velos eröffnet neue Möglichkeiten der Mobilität. Die Reichweite vergrössert sich im Vergleich zu einem normalen Velo erheblich, weshalb E-Velos gerade bei Seniorinnen und Senioren in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind.