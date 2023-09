«Pumptrack5040» feierlich eingeweiht

Pumptracks sind zurzeit hoch im Kurs. An verschiedenen Orten in der Region sind neue Anlagen geplant, oder schon realisiert worden. In Schöftland wurde mit dem Pumptrack5040 nun aber eine Anlage offiziell eröffnet, die von der Grösse und den Möglichkeiten her, viele andere Anlagen in den Schatten stellt. «Wir wollten einen Platz der Bewegung und der Begegnung schaffen», sagt Vereinspräsident Stefan Lorenz. Und deshalb wurde ein Teil der Anlage auch so gebaut, dass sich hier auch Rollstuhlfahrer sportlich vergnügen können. Das Eröffnungsfest am Samstag, war eine grosse Dankesparty an die vielen Sponsoren, die die tolle Anlage neben dem Schöftler Fussballplatz ermöglicht hatten. Ein Showteam präsentierte, dass man auf dem Pumptrack mit Bikes, Inlines, Skateboard und BMX viel mehr machen kann, als nur Runden drehen. Die Zuschauer kamen teils aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Pumptrack5040, der noch vor den Sommerferien fertig gebaut und eröffnet wurde, ist bereits jetzt ein beliebter Treffpunkt vieler Jugendlicher aus dem Suhren- und Ruedertal. «Wir sind überglücklich, dass wir die Anlage realisieren konnte und unsere Idee von so vielen tollen Menschen unterstützt und mitgetragen wird», sagt Stefan Lorenz abschliessend mit Freudentränen in den Augen. Der mehrjährige Aufwand hat sich gelohnt. RAN