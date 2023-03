Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg: Erfolgreich und stabil – erfreuliches Jahresergebnis

Freuen sich über das gute Ergebnis (von links): Roger Schranz, Leiter Markt, Mitglied der Bankleitung, Stefan Schenkel, Vorsitzender der Bankleitung, Christoph Wilhelm, Leiter Kompetenz- und Fachzentrum Kredite, Mitglied der Bankleitung. Christian Schetty, Leiter Services und Unternehmensentwicklung, Mitglied der Bankleitung. Bild: ZVG

Die Kapitalsituation der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg ist äusserst stabil und erfreulich. Mit einem Jahresgewinn von 3,82 Millionen Franken für das Geschäftsjahr 2022 stärkt sie ihre Eigenkapitalbasis erneut. Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg ist somit gut aufgestellt und dank ihrer erfolgreichen Diversifikationsstrategie auch für die kommenden Jahre gut gerüstet.

Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg hat im Berichtsjahr ein gutes Ergebnis erzielt. Dank des grossen Vertrauens ihrer Kundinnen und Kunden konnte sie ihre starke Position im Kundengeschäft weiter ausbauen. Die Hypothekarforderungen sind um 13,5 Millionen Franken (+0,9 Prozent) gestiegen. Der Zuwachs bei den Kundeneinlagen belief sich auf 49,9 Millionen Franken (+2.89 Prozent). Der Depotbestand betrug per 31. Dezember 2022 454,6 Millionen Franken (Vorjahr: 488,9 Millionen Franken). Erfreulich ist, dass trotz der unsicheren Marktlage viele Kundinnen und Kunden ein neues Wertschriftendepot eröffnet haben und ihre Anlagen über die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg tätigen.

Erfreuliche Ertragsentwicklung

Die Ertragssituation hat sich positiv entwickelt. Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich um 1,52 Millionen Franken (+7,2 Prozent) auf 22,61 Millionen Franken. Be-sonders erfreulich ist die Entwicklung im indifferenten Geschäft. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ist um 0,81 Millionen Franken (+17,1 Prozent) auf 5,57 Millionen Franken gestiegen. Trotz des volatilen Marktumfelds liegt der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit 1,70 Millionen Franken über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 1,43 Millionen Franken). Der Geschäftsertrag hat dank des erfolgreichen operativen Geschäfts insgesamt um 2,71 Millionen Franken (+9,8 Prozent) auf 30,36 Millionen Franken zugenommen.

Stabile und moderate Kostenentwicklung

Die Kosten sind im Geschäftsjahr 2022 gestiegen. Einerseits durfte die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg wieder Kundenveranstaltungen durchführen und unterstützte unter anderem lokale Projekte und Vereine mit ihrem Sponsoringengagement, andererseits investierte die Bank in den Ausbau der physischen und digitalen Kundennähe. Per Jahresende beschäftigte die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg 94 Mitarbeitende (-1 Person), davon vier Auszubildende. Der Personalaufwand ist um 0,37 Millionen Franken (+3,4 Prozent) und der Sachaufwand um 0,45 Millionen Franken (+7,7 Prozent) gestiegen. Trotz dieser Kostenzunahme verbesserte sich das Cost Income Ratio im Vergleich zur Vorjahresperiode von 61,3 Prozent auf 58,7 Prozent. Dies ist für eine Retailbank in der Grösse der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg ein guter Wert.

Wachstum im Bilanzgeschäft

Das Geschäftsvolumen der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg wächst stetig. Die Kundeneinlagen sind um 49,9 Millionen Franken (+2.89 Prozent) auf 1’776,6 Millionen Franken angestiegen. Das Hypothekarvolumen hat ebenfalls zugenommen und lag per Jahresende bei 1’582,9 Millionen Franken (+13,5 Millionen Franken). Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden sind von 31,4 Millionen Franken auf 26,6 Millionen Franken gesunken (-15,3 Prozent). In dieser Bilanzposition sind auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen enthalten, die während des Geschäftsjahrs 2020 im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Diese Covid-19-Kredite sind inzwischen entsprechend den vereinbarten Amortisationen teilweise zurück-bezahlt worden. Dank ihrer umsichtigen Kreditpolitik bestand bei der Raiffeisenbank Aar-au-Lenzburg bis zum Jahresende kein erhöhter Wertberichtigungsbedarf für gefährdete Forderungen.

Great Place to Work

Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg strebt nach einer Arbeitsplatzkultur, in der sich Mitarbeitende wohlfühlen. So wird der Grundstein für nachhaltigen Erfolg geschaffen. Durch die hervorragenden Resultate der Mitarbeitendenbefragung 2022 bekam die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg die Auszeichnung «Great Place to Work».

Weiterhin anspruchsvolles Wirtschaftsumfeld

Durch die geopolitischen Unsicherheiten, die anhaltend hohe Inflation und die steigende Rezessionsgefahr bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Umso wichtiger ist es, sich auf eine kompetente und faire Partnerin verlassen zu können. Die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg freut sich, ihre Kundinnen und Kunden auch im Geschäftsjahr 2023 in allen Finanzthemen begleiten zu dürfen. Dies ganz nach ihrer Vision: Raiffeisen – die bevorzugte Finanzpartnerin – regional, umfassend und unkompliziert.

Erhöhung der Zinssätze auf Spar- und Vorsorgekonten per 1. April