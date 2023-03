Rechnung 2022: Ein Minus von 2,6 Millionen– jetzt droht eine Steuerfusserhöhung

Die markante Ergebnisabweichung zum Budget 2022 (2‘015‘658 Franken) begründet sich

hauptsächlich durch Verluste bei den Vermögensanlagen von 1‘257‘336 Franken, durch den Verkauf «Lg. Bahnhofstr. 4», der nicht im Jahre 2022 erfolgt 400‘000 Franken, durch Mehraufwand im Bereich Restkosten in der Pflegefinanzierung von 200‘095 Franken und dem Mehraufwand in der materiellen Hilfe und im Asylwesen (Nettoaufwand) in der Höhe von 227‘208 Franken.