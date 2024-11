Referendum gegen Kreisschulbudget 2025 ist zustande gekommen

In Buchs konnte das Sammelziel schnell übertroffen werden, da die Gemeindekanzlei bereits Anfang November 230 gültige Unterschriften bestätigte und etwa 60 weitere Unterschriften zur Überprüfung vorliegen. Auch in Aarau verlief die Sammlung erfolgreich: Anfang dieser Woche wurden 745 gültige Unterschriften bestätigt, und es wird erwartet, dass noch weitere Unterschriften eingehen werden, schreibt das Komitee weiter.

Das Referendumskomitee kritisiert jedoch das Vorgehen des Schulvorstands und der Geschäftsleitung der KSAB, die unmittelbar nach Bekanntgabe des Referendums vor möglichen Einschränkungen im Schulbetrieb, wie dem Wegfall von Schulausflügen und Skilagern, warnten. Das Komitee hält dem entgegen, dass es für solche Ausgaben bisher keinen Grund zur Diskussion gegeben habe und sie somit weiter gewährleistet bleiben sollten. «Ein Antrag des Komitees, diese Mittel freizugeben, wurde jedoch von der Kreisschulratsleitung abgelehnt», schreibt das Referendums-Komitee in der Mitteilung weiter.

Für zusätzlichen Unmut sorgt die Webseite, die die KSAB speziell zum Thema des Referendums eingerichtet hat. Laut dem Komitee sei die Seite voreilig erstellt worden und vermittele teils einseitige und verzerrte Informationen, was in ihren Augen der legitimen demokratischen Entscheidungsfindung widerspreche.

Aller Voraussicht nach wird am 9. Februar 2025 in Aarau und Buchs an der Urne über das Kreisschulbudget 2025 abgestimmt, schreibt die «Aargauer Zeitung». Stimmen die beide Verbandsgemeinden Ja, wird das Budget rechtskräftig. Sagt eine oder beide Gemeinden Nein, muss der Schulvorstand dem Kreisschulrat ein neues Budget vorlegen. Die Schule hätte dann bis sicher im Juni 2025 kein Budget, schreibt die «AZ» weiter.