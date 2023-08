Referendum gegen Umnutzung des Schützenhauses eingereicht

An der Gmeind vom 16. Juli 2023 stimmte die Mehrheit der 75 anwesenden Stimmberechtigten (von total 648) trotz einiger Bedenken für den Kredit von 135›000 Franken zur Umnutzung, Renovation und Möblierung des Schützenhauses. Die Gegner des Entscheids sammelten 180 gültige Unterschriften (162 wären nötig gewesen) und reichten rechtzeitig das Referendum gegen die Umnutzung des Schützenhauses ein. Nun entscheiden die Stimmberechtigten am Sonntag, 24. September 2023, an der Urne, was mit dem Schützenhaus passieren wird.