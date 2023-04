Regionaler Sozialdienst zieht von Unterentfelden nach Hirschthal – zurück in eine Verbandsgemeinde

Der Regionale Sozialdienst (RSD) ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Das hat dazu geführt, dass die Räumlichkeiten in der «Villa Clara» in Kölliken zu klein geworden sind. Weil es in den sieben Verbandsgemeinden keine passenden Räumlichkeiten gab, zog der RSD Ende November 2020 nach Unterentfelden um.